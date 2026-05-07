A Prefeitura de Goiânia afirmou nesta quinta-feira (7) que pretende fazer o pagamento do piso nacional dos professores da rede municipal ainda neste mês de maio. No entanto, a gestão não informou a data exata do pagamento. O anúncio foi feito pelo secretário executivo da Secretaria Municipal de Educação (SME), Jaime Ricardo, durante coletiva de imprensa sobre investimentos e ações da pasta da atual gestão do município.\nSegundo o secretário, o prefeito Sandro Mabel autorizou a medida e o projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal. A declaração ocorreu em meio às cobranças pelo cumprimento de pautas relacionadas à valorização da categoria, como o pagamento do piso salarial e a implantação do plano de carreira dos servidores administrativos.\nDurante a coletiva, Jaime Ricardo afirmou que a prefeitura reconhece as reivindicações, mas defendeu que a gestão municipal também precisa equilibrar os investimentos na valorização dos servidores com ações voltadas à aprendizagem e à estrutura da rede municipal de ensino.