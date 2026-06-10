O prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou a possibilidade de instalar um jardim de chuva no Viaduto João Alves de Queiroz, situado no encontro das avenidas T-63 e 85, em substituição às antigas fontes, que estão desativadas. A proposta foi divulgada nas redes sociais como forma de enquete à população durante a entrega da revitalização dos monumentos dos Dois Marcos e dos Três Marcos, localizados na Avenida 85, no início desta semana. Especialistas apontam que a estrutura pode contribuir para evitar alagamentos, enxurradas e as cheias dos cursos d’água durante o período chuvoso.\nA possibilidade da instalação de um jardim de chuva foi publicada pelo chefe do Executivo em suas redes sociais durante a entrega da revitalização dos monumentos situados em uma das maiores avenidas da capital goiana, na noite desta segunda-feira (8). No vídeo, Mabel faz uma enquete questionando se a população prefere a restauração da antiga fonte iluminada ou a estrutura “que de quebra ainda ajuda a segurar a água da rua”. “O que a maioria de vocês decidir nós vamos executar”, escreveu na publicação, ao defender ainda que o jardim de chuva “é o que há de moderno hoje”.