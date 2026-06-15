A Prefeitura de Goiânia estuda a implementação de um novo modelo para a iluminação pública do canteiro central da Avenida Goiás, localizada no Centro da capital, por meio do Programa Brilha Goiânia, com a “recuperação dos postes decorativos e a substituição de luminárias” no estilo art déco, instaladas no final dos anos 70. Moradores e frequentadores da região ouvidos pelo POPULAR apontam que a iluminação atual está precária, com lâmpadas quebradas e inoperantes, o que gera sensação de insegurança no período noturno.\nA reportagem esteve na via neste domingo (14) e contabilizou ao menos 23 luminárias defeituosas — seja sem o globo de vidro branco, ou sem a lâmpada, totalmente inoperantes. O maior número de ocorrências foi registrado entre as avenidas Paranaíba e Independência, com 12 luminárias apresentando problemas. Já em um dos postes situados entre as avenidas Anhanguera e Paranaíba, a parte superior da estrutura, composta por três braços que sustentam as luminárias ornamentais, havia sido totalmente retirada.