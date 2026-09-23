Uma empresa do Rio de Janeiro, a Mude – Mobiliários Urbanos Desportivos, assinou um acordo com a Prefeitura de Goiânia por meio do programa Adote Uma Praça para instalar 50 estações de atividades físicas de 13,5 metros quadrados (m²) e duas academias ao ar livre em diversos pontos da cidade, de praças a canteiros centrais, em troca da permissão para lucrar com a comercialização de publicidade em painéis de LED de dois metros de altura por um de largura acoplados às estações.\nO Adote Uma Praça prevê a adoção de praças e demais áreas verdes, monumentos e áreas de preservação, com exceção de parques urbanos, com intuito de viabilizar ações para implantação e conservação de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, aperfeiçoando condições de uso dos espaços, seja na iluminação, limpeza e segurança. O programa também incentiva instalação e manutenção de mobiliário urbano e expansão do acesso à internet nos locais previstos na lei.