A Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) de Goiânia deve firmar um contrato emergencial com o Ministério Filantrópico Terra Fértil para oferta de 12 vagas de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em unidade própria, no bairro Chácara do Governador, até que o chamamento público de organizações da sociedade civil (OSCs) seja concluído. O resultado preliminar do edital lançado em dezembro passado foi divulgado dentro do processo nesta quarta-feira (21), com o nome de quatro entidades que devem receber recurso municipal para a prestação do serviço.\nDivulgado no dia 1º de dezembro de 2025, o edital prevê o chamamento de OSCs para celebração de termo de colaboração visando a execução do serviço de acolhimento institucional, seja para oferta em imóveis próprios das entidades, seja para o Residencial Professor Niso Prego – unidade pública de acolhimento institucional situada no Setor Goiânia 2 e que está interditada desde março de 2024, após decisão judicial em decorrência da falta de profissionais e problemas estruturais. Mas conforme a pasta, até que o processo seja concluído, fica justificado um contrato emergencial para a disponibilização de vagas.