A Prefeitura de Goiânia inicia nesta semana o envio de notificações a proprietários de imóveis para a atualização do cadastro imobiliário municipal com o objetivo de resolver dados desatualizados e com inconsistências. Neste ano, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) finalizou o projeto de fiscalização dos imóveis via aerofoto e as notificações serão enviadas para 310 mil proprietários cujos cadastros estão diferentes do registrado, o que corresponde a 37% do total de 830 mil imóveis da cidade. As divergências têm relação com a área do imóvel, tipo de uso (residencial ou comercial, terreno ou área construída) ou mesmo construções irregulares em áreas proibidas ou públicas.\nO titular da Sefaz, Oldair Marinho da Fonseca , afirma que a ação não tem como objetivo a arrecadação ou alteração nos valores dos impostos territoriais e urbanos (IPTU e ITU), mas foi feita em razão de a administração não conseguir refletir a realidade da cidade devido a esses erros cadastrais, o que gera dificuldade para o desenvolvimento de políticas públicas e para a melhoria da prestação de serviços ao contribuinte. Assim mesmo, uma mudança na área construída e no tipo de uso dos imóveis gera alteração no valor a ser pago nos tributos. Porém, o Paço Municipal afirma que não possui ainda um balanço sobre os números de arrecadação com essa atualização do cadastro.