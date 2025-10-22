A Prefeitura de Goiânia foi obrigada pela Justiça a desocupar um imóvel onde funciona uma residência terapêutica por falta de pagamento de aluguéis e água. Ao POPULAR, a prefeitura disse que ainda não foi notificada pela Justiça sobre esta decisão.\nDe acordo com a decisão judicial, o imóvel localizado no Jardim Presidente, região sudoeste da capital, foi alugado em abril de 2023, com contrato de vigência de 12 meses. Porém, desde maio de 2024, a prefeitura permanece no imóvel sem pagar os aluguéis e, segundo o locador, sem pagar as contas de água desde 2023. Segundo o locador, a Prefeitura de Goiânia deve R$ 17.303,99 de aluguel do imóvel e R$ 42.207,26 das faturas de água e esgoto.\nDiante disso, a juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, determinou o pagamento de débitos referentes às faturas de água e esgoto devidas durante a vigência do contrato, bem como das que se vencerem até a desocupação do imóvel.