Em 2025, as 20 empresas que já foram multadas pela Prefeitura de Goiânia deixaram de entregar 6,6% dos itens firmados em contratos com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De acordo com a administração, 1,8 milhão de medicamentos e insumos não chegaram às unidades de saúde da capital. Juntas, as fornecedoras penalizadas tinham o compromisso de providenciar 27 milhões de itens, conforme levantamento do POPULAR nos respectivos pregões eletrônicos.\nDos itens que não foram entregues, 1.564.700 eram medicamentos e 227.180, insumos. Entre eles, estavam a clorpromazina, que é utilizada no tratamento de doenças mentais; biperideno, para o tratamento de Parkinson; heparina, que combate a trombose; omeprazol, ibuprofeno, luva, soro e seringa, entre outros.\nOs contratos foram firmados a partir de pregões eletrônicos homologados entre 2020 e 2025 e somam R$ 10 milhões. As multas, contudo, totalizam R$ 345,8 mil. Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, nos próximos dias a Prefeitura vai publicar punições a mais sete empresas.