A administração de Goiânia deu início aos procedimentos para a execução da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II). No dia 13 de maio de 2026, a Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), em conjunto com o Gabinete Executivo de Projetos Prioritários (Gepp), promoveu uma consulta no Setor Vila Paraíso. Um projeto de lei autorizativo do Paço Municipal deve chegar à Câmara ainda neste mês para que seja possível captar o empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estimado em US$ 60 milhões.\nApós isso, o processo é remetido ao banco internacional para a assinatura do contrato, que, posteriormente, será levado até a Secretaria Nacional do Tesouro (STN) e ao Senado Federal. Como se trata de ano eleitoral, a estimativa da Prefeitura é de que todas essas aprovações sejam finalizadas no começo do próximo ano, quando se iniciam as licitações. Serão processos para contratação da revisão do projeto executivo e da execução da obra. A previsão é que isso seja iniciado no segundo semestre do próximo ano.