O Gabinete Executivo de Projetos Prioritários e do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Gepp) definiu quais são as 19 obras prioritárias para a execução desta atual gestão, fazendo com que o órgão passe a se responsabilizar pela elaboração, gerenciamento, coordenação, licitação, aprovação e a execução dos projetos e obras especiais prioritárias. A realização dos projetos em si continua com as secretarias de origem, mas elas deverão observar as orientações técnicas e jurídicas emitidas pelo Gepp. Ao todo, as obras têm um custo orçado em R$ 240,49 milhões, sendo que 17 delas possuem cofinanciamento da União e uma, do Estado de Goiás. O outro projeto é apenas da Prefeitura.\nA Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) explica que o critério de escolha se deu pela “necessidade das áreas sociais e carências no município de Goiânia, além também do fato de já terem tido propostas cadastradas junto ao governo federal e com a documentação e análise dos projetos em andamento”. Dessa forma, o decreto também “atende a urgência no cumprimento de prazos estabelecidos pelos órgãos financiadores, especialmente no âmbito dos programas do governo federal”. Entre as obras, está a reurbanização do Córrego Cascavel, sendo citados os trechos entre as avenidas Padre Wendel e Leste-Oeste e entre as avenidas C-12 e T-9.