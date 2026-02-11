Um mês após o início do tratamento controlado do chorume produzido no aterro sanitário municipal por meio do uso de uma biomassa de microrganismos, a Prefeitura de Goiânia mantém a possibilidade de interromper até o dia 2 de maio o envio do material - líquido altamente poluente resultante da decomposição de resíduos orgânicos - para a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneamento de Goiás (Saneago), no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte. Este prazo foi dado pela Justiça no começo do ano após um impasse entre a administração municipal e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad).\nA Solos Solution, de Uberlândia (MG), foi contratada de forma emergencial pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) por R$ 2,14 milhões durante um ano para aplicar ao chorume produzido no aterro sanitário um tratamento patenteado por ela, baseado na criação de microorganismos e implantação nos depósitos para o consumo da matéria orgânica. A pressa em uma resposta para a destinação do líquido tóxico veio após a Semad proibir a Saneago de continuar recebendo o efluente na ETE do Goiânia 2 a partir de 4 de dezembro de 2025. Em 2 de janeiro, a Prefeitura conseguiu na Justiça 120 dias para continuar enviando o chorume até achar uma solução.