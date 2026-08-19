A Prefeitura de Goiânia afirmou ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) não ter encontrado a documentação necessária para comprovar a celebração e a execução da contratação da empresa que instalou, no começo do ano, os 27 totens de monitoramento ao longo da Marginal Botafogo e em um trecho da Avenida 87, no Setor Sul. O custo previsto para o serviço, que funcionaria por 12 meses, é de R$ 2,63 milhões. O TCM-GO apura se houve irregularidades relacionadas ao “expressivo investimento financeiro” na implantação dos equipamentos em áreas de risco de alagamento na região central da cidade.\nNo começo do ano, a Prefeitura anunciava os totens como uma medida para impedir o acesso de veículos em pontos com histórico de alagamentos durante a ocorrência de fortes chuvas. Porém, com o início do período de estiagem, passaram a ser tratados como um apoio para a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), com uso de câmeras e sistema de inteligência artificial, para monitorar a passagem de veículos e ajudar no fluxo de veículos em caso de acidente, obra e evento nesses locais. A pasta chegou a divulgar uma vez em que um caminhão foi impedido de entrar na marginal por estar acima da altura permitida para a pista.