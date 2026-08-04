A Prefeitura de Goiânia iniciou o Programa de Castração Gratuita de cães e gatos. Nesta primeira etapa, serão oferecidas 1,5 mil vagas entre os meses de agosto e setembro. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo WhatsApp da Diretoria de Bem-Estar Animal da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), no número (62) 3030-2811.\nSegundo a diretora de Bem-Estar Animal da Amma, Raquel Fleury, em entrevista ao O POPULAR, esta é a primeira vez que o município realiza um programa de castração em uma escala tão grande.\nÉ a primeira vez que a Prefeitura de Goiânia está fazendo um projeto nessa dimensão. É um número muito grande e expressivo de castrações”, afirmou.\nCão é salvo por bombeiros após ser encontrado à deriva no Rio Araguaia\nAmma quer ampliar castração e adoção de animais de rua em Goiânia