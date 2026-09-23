-Vídeo (1.3459337)\nA Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Goiânia protocolou nesta terça-feira (22) uma petição na 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal solicitando a imissão provisória na posse da sede do Jóquei Clube, no Setor Central. A medida foi pedida com urgência sob o argumento da depreciação do imóvel por abandono. O processo foi iniciado no ano passado e, em dezembro, a Justiça exigiu o depósito total do valor de indenização da desapropriação, de R$ 55,43 milhões, o que deveria ocorrer até fevereiro deste ano. Porém, com a mudança na gestão do clube e a possibilidade de um acordo amigável com uso da indenização e as dívidas tributárias, a solução se arrastou. Uma comissão chegou a ser formada em maio, mas as partes não entraram em consenso.\nEm agosto, a Prefeitura fez um depósito judicial de R$ 4,34 milhões, que seria a diferença entre o valor de indenização e a dívida tributária com o município referente a apenas os imóveis da sede, que são dois lotes. A presidente do Jóquei, Nívea Cristina Ribeiro de Paula, entende que a ação do Paço é uma pressão para ter a posse da sede do clube, mas que esbarra na questão tempestiva, já que o depósito foi feito após o prazo dado em dezembro, e também em relação ao valor. No entendimento da diretoria do clube, teria de ser depositado o valor total, o que já foi decidido judicialmente na petição inicial.