O Parque do Cerrado, localizado no Setor Park Lozandes, ao lado do Paço Municipal, está sendo analisado por técnicos da Prefeitura de Goiânia para verificação de sua viabilidade em um formato de concessão e/ou parceria público-privada. A Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp) deu início, em julho, a um processo administrativo com um plano de trabalho para os estudos técnicos. O parque, que teve sua delimitação e criação em 2012, ainda não foi urbanizado, embora possua trilhas para bicicletas e motocross – criadas sem ações oficiais. Em 2015, uma proposta de urbanização chegou a ser divulgada, mas nunca foi implementada.\nO plano de trabalho iniciado no começo de julho tem o objetivo de orientar a elaboração de estudos para avaliar a viabilidade técnica, jurídica, ambiental e econômico-financeira de uma concessão comum ou parceria público-privada para o Parque do Cerrado. O planejamento estabelece as diretrizes para a transferência da gestão à iniciativa privada para viabilizar investimentos na implantação de infraestruturas pendentes, na revitalização do espaço e na execução de serviços de manutenção e conservação ambiental.