Apesar das intervenções realizadas nos corredores das avenidas Jamel Cecílio/136 e Mutirão/Castelo Branco para melhorar a fluidez no trânsito, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), acredita que as vias ainda apresentam alguns “gargalos”. Por isso, ele afirma que a Prefeitura prepara novas intervenções para acabar com os problemas restantes nas vias mencionadas. Entre elas, a sincronização semafórica em alguns cruzamentos, um “looping de quadra” e a implantação de faixas reversíveis nos pontos de entrada e saída da cidade.\nEm entrevista na sexta-feira (17), Mabel mencionou que o corredor da Jamel Cecílio/136 está “muito melhor”, mas que ainda precisa de ajustes. “São coisas que precisam ir se ajustando. Passei ali pela manhã, subindo a 136 até entrar na T-55, abre o sinal da 136 e, na hora que você chega na Rua 15, o sinal está fechado. Não tem de estar fechado, porque é um corredor e tem de estar sincronizado um no outro. Então, esses são os ajustes que serão feitos”, disse o prefeito, citando essa e outras pequenas intervenções nos semáforos.