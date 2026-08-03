A Prefeitura de Goiânia pretende contratar uma fundação para auxiliar o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoianiaPrev) e a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) na recuperação de créditos previdenciários estimados em R$ 608,3 milhões. A contratação será feita sem licitação, por inexigibilidade, e prevê remuneração por êxito, correspondente a 5% dos valores efetivamente recuperados. A entidade poderá receber até R$ 30,4 milhões caso alcance a recuperação total dos valores previstos.\nA entidade escolhida pela gestão municipal foi a Fundação de Estudos para o Desenvolvimento da Administração Pública (Fedap), sediada em São Paulo (SP). Segundo informações disponíveis no site da própria entidade, a fundação atua com consultoria, modernização administrativa, capacitação de servidores e desenvolvimento de instrumentos e indicadores voltados à gestão pública.