A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) prepara uma licitação para a compra de grama sintética e materiais complementares, com valor estimado em R$ 1,37 milhão. Segundo o edital, o material será usado na implantação, revitalização, recomposição e manutenção de campos esportivos, praças, áreas recreativas e outros espaços públicos de uso comunitário. A previsão é adquirir 13,5 mil metros quadrados (m²) de grama sintética, além de granulado de borracha, cola e fita para emendas.\nConforme o edital e os projetos aos quais o POPULAR teve acesso, o material será usado em campos de futebol nos bairros Jardim Goiás, Jardim Novo Mundo e Orlando de Morais. O processo inclui ainda obras em uma praça no Residencial Portinari, na região oeste da capital. Além do gramado, os projetos preveem serviços como limpeza e preparação dos terrenos, iluminação e outras estruturas para os espaços esportivos e de lazer.