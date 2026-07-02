Goiânia deve ampliar de 30 para 40 o número de vagas do serviço de home care (assistência domiciliar a pacientes). A medida permitirá a desospitalização de pacientes elegíveis para atendimento domiciliar que atualmente aguardam por uma vaga no serviço. O novo edital, que prevê a ampliação da oferta, ainda não tem data definida para ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM), mas o contrato tem valor anual estimado em R$ 22,5 milhões. A execução da despesa foi aprovada sem ressalvas pelo Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura de Goiânia na última quinta-feira (25). O valor é mais que o dobro do contrato atual, que vence em outubro de 2026 e tem custo anual de R$ 10,1 milhões.\nO serviço conhecido como home care corresponde à modalidade de alta complexidade da assistência domiciliar, destinada a pacientes que necessitam de cuidados de nível hospitalar, mas podem recebê-los em casa. Atualmente, o atendimento é prestado por meio do contrato nº 2096 de 2021, firmado com a Transmédica UTI Móvel e Assistência Médica Ltda. Após sucessivos aditivos, a vigência do contrato expira em outubro de 2026. Por isso, um novo edital será lançado.