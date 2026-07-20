A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia prepara para esta semana o lançamento de licitação que prevê a contratação por um ano no valor de R$ 50,2 milhões de uma empresa especializada no serviço de telemedicina, para atender todos os dias sem interrupção. A intenção é fazer com que as unidades de pronto atendimento (UPAs) possam focar nos casos mais urgentes e emergenciais. Levantamento feito pela pasta mostra que, em 2025, dos 820,5 mil atendimentos feitos nestes locais, cerca de 75% foram de situações clínicas de baixa e média gravidade que poderiam ser resolvidas em centros de saúde (CS) ou unidades de saúde da família (USF).\nA empresa a ser contratada deverá oferecer a plataforma tecnológica de telemedicina, que os usuários poderão acessar por meio de computadores ou celulares, e também a equipe assistencial composta por profissionais de enfermagem e médicos habilitados, que serão responsáveis pela realização dos atendimentos remotos. A previsão é que o serviço permita que, por meio de teletriagens e teleconsultas médicas, pacientes com demandas não urgentes recebam avaliação clínica remota, orientação adequada e eventual encaminhamento para atendimento presencial quando necessário. Os médicos poderão emitir por meio deste sistema receitas e atestados.