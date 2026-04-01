A proposta prevê atender até 3 mil famílias. No entanto, a prefeitura não atuará como fiadora dos contratos (Wesley Costa/ O Popular)\nPara tentar conter o esvaziamento populacional do Centro de Goiânia, a Prefeitura propõe subsidiar 50% do valor do aluguel e isentar o pagamento de IPTU para famílias que aderirem ao programa “Morar no Centro”. A proposta busca viabilizar a locação de moradias no setor Central, mas o perímetro ainda será definido posteriormente por decreto do prefeito Sandro Mabel. O texto foi enviado à Câmara Municipal de Goiânia na terça-feira (31).\nNa justificativa, o prefeito afirma que a medida busca estimular a reocupação de imóveis ociosos ou subutilizados e induzir a requalificação urbanística e arquitetônica da região. Segundo ele, a reocupação do Centro pode ter impacto na economia e na segurança do local por atrair moradores e investidores.