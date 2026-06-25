Servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação que trabalham em CMEIs entraram em greve nesta segunda-feira (2) (Wildes Barbosa/O Popular)\nA Prefeitura de Goiânia prorrogou contratos de 1.088 servidores temporários da Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme informou Vitor Miziara, diretor de Gestão de Pessoas da pasta. Com a sanção de uma nova lei municipal, as contratações na área passam a ter duração de três anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. De acordo com o Diário Oficial do Município, a medida abrange contratos vigentes com término previsto de 17 a 30 de junho.\nA prorrogação contempla todos os cargos dos servidores da educação do município com contratos ainda vigentes. É possível consultar a lista dos nomes que tiveram os contratos temporários prorrogados no site da Prefeitura de Goiânia.