A prefeitura de Goiânia quer selecionar até 10 influenciadores digitais, sem ônus para o município, para atuarem como “embaixadores digitais” da capital em 2026 com foco na promoção institucional da cidade como “destino turístico, cultural, gastronômico, de entretenimento, de negócios, de lifestyle urbano e, especialmente, como Capital da Motovelocidade”. Isso porque a intenção é que as pessoas selecionadas já atuem nas ações oficiais da administração municipal relacionadas à etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade do MotoGP que acontece em Goiânia entre 20 e 22 de março deste ano.\nO edital de chamamento público foi publicado na edição de sexta-feira (13) do Diário Oficial do Município (DOM). Está apta a participar qualquer pessoa interessada em doar serviços de produção, divulgação e promoção de conteúdos digitais, maiores de 18 anos, que atendam a todas as exigências do edital. O prazo para inscrição é de até oito dias úteis a partir da publicação. O processo de chamamento não possui natureza contratual, onerosa e não gera qualquer direito subjetivo à contratação, remuneração, ajuda de custo, patrocínio, contraprestação financeira ou exclusividade nem vínculo jurídico.