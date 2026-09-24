A Prefeitura de Goiânia pretende instituir, ainda para este ano, o Programa Natal Luz, com o objetivo de incentivar moradores e comerciantes a implantarem decoração de fachadas e imóveis durante as festividades de fim de ano. A iniciativa prevê a concessão de isenção total ou parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no exercício fiscal seguinte ao do concurso para os imóveis que, de acordo com uma comissão julgadora, tiverem ornamentação considerada melhor.\nA iniciativa tem semelhanças com o Projeto Luzes, que durante décadas foi realizado em Goiânia por várias gestões municipais, em parceria com o antigo Grupo Jaime Câmara, atual Rede Anhanguera. Ele foi instituído em 1997, na gestão do então prefeito Nion Albernaz (PSDB) como “concurso anual de ornamentação natalina”, pela Lei 7.745. Sua última edição ocorreu em 2016, quando Paulo Garcia (PT) administrava a cidade. No ano seguinte, com Iris Rezende (MDB), o concurso foi cancelado.