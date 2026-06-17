A Prefeitura de Goiânia vai insistir com a contratação da regional de Goiás do Serviço Social da Indústria (Sesi) para cuidar das perícias médicas dos servidores municipais. A decisão ocorre depois de o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) manter a decisão de considerar irregular o contrato com a entidade e o pedido para que ele não fosse renovado em abril deste ano.\nComo a administração municipal acabou prorrogando a parceria por mais 12 meses, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) entrou com um novo recurso, desta vez pedindo para que o órgão fiscalizador entenda que o termo aditivo modifica o tipo de serviço prestado, seguindo o entendimento do tribunal. O TCM-GO entende que a contratação do Sesi por dispensa de licitação se deu fora das hipóteses previstas em lei e que se trata de um serviço que envolve atividade fim do poder público, que deve ser realizada por servidores públicos efetivos. Em dezembro, quando saiu a primeira decisão, os conselheiros aceitaram que o contrato seguisse até o fim, mas determinaram que não fosse prorrogado.