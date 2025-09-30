A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), vai notificar todos os comerciantes que tenham instalações para venda de água de coco nos parques de Goiânia. O objetivo é concluir essa tarefa até 15 de outubro naqueles que são considerados os três maiores parques da capital: Vaca Brava, no Setor Bueno; Areião, entre os setores Marista e Setor Pedro Ludovico; e Flamboyant, no Jardim Goiás. A ação se desenvolve nessa ordem e se encontra em andamento ainda no primeiro, onde os fiscais devem voltar a trabalhar na quarta-feira (1º).\nA fiscalização tem uma finalidade básica: fazer com que os vendedores retirem as instalações fixas. A partir daí, eles têm duas opções: adotar uma estrutura móvel (que seja montada e retirada todo dia) para continuar a comercializar o produto; ou encerrar as atividades no local. Segundo André Barros, gerente de Fiscalização de Atividades Econômicas da Sefic e responsável por essas operações, a determinação vai abranger, em médio prazo, todas as áreas verdes da capital. “Terminando esses parques mais centrais, vamos também atuar nos demais. É nossa obrigação”, ressalta.