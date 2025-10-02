A Prefeitura de Goiânia está preparando um contrato de R$ 1,13 milhão com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), de Brasília, para a oferta de dez mestrados em Direito para cinco procuradores municipais e cinco auditores fiscais tributários. A escolha foi feita por meio de inexigibilidade de licitação e, oficialmente, atende a um pedido feito em abril deste ano pela Associação dos Procuradores do Município de Goiânia (Aprog) e pelo Sindicato dos Auditores de Tributos do Município de Goiânia (Sindiffim). As duas entidades solicitaram que a administração municipal contratasse especificamente o IDP.\nEm um documento elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), é dito que a contratação é necessária para qualificar servidores “diante do novo cenário jurídico-tributário nacional” após promulgação da emenda constitucional 132, em dezembro de 2023, que implantou uma ampla reforma tributária no Brasil, “com impactos diretos nas competências municipais”. A Sefaz alega ter feito pesquisa apontando a IDP como a “única instituição com sede em Brasília (...) capaz de oferecer curso de mestrado profissional com foco direto em tributação municipal, políticas públicas e transformação digital, em formato compatível com a agenda de servidores públicos”.