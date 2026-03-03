A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia começou no último fim de semana uma força-tarefa com a intenção de resolver a demanda reprimida por sinalização viária horizontal e vertical na capital, priorizando as vias que passaram por um processo de recapeamento e os endereços que serão mais visados durante a realização da etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade do MotoGP, que acontece na capital, de 20 a 22 de março. A ação foi possível após a contratação emergencial da Sinales Sinalização, de Serra (ES), por R$ 28 milhões a serem pagos em 180 dias.\nA força-tarefa coloca fim a um impasse na manutenção da sinalização viária da capital que se arrastava desde agosto de 2025, quando se encerrou o último contrato vigente de grande escala para os serviços, com a Neo Consult Comércio e Serviços, de Goiânia. Desde então, a SET tem avançado com um processo licitatório ainda sem uma data certa para o lançamento do edital e fracassou na contratação sem licitação própria, por meio de adesão à ata, da Jardiplan Urbanização e Paisagismo, de Itapetininga (SP), por R$ 12,3 milhões. Em abril do ano passado, a SET também tentou, sem sucesso, contratar a Jardiplan por R$ 167,2 milhões sem licitação própria.