A Prefeitura de Goiânia confirmou a renovação do contrato para a prestação de serviços contínuos de coleta de resíduos sólidos, coleta seletiva, remoção de entulhos e varrição mecanizada com o Consórcio Limpa Gyn, iniciado em 2024. O novo acordo, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (17), terá validade por mais 24 meses e teve um reajuste de 3,81%. Ao todo, pela execução do objeto do novo contrato o valor mensal será de até R$ 23.011.068,79, totalizando o valor global de R$ 552.265.650,95., o que corresponde a uma alta de R$ 20,26 milhões em relação ao acordo anterior (R$ 532,00 milhões).\nO valor é pago conforme as medições realizadas pela prestação de serviço, que, no caso do serviço de limpeza urbana, varia conforme a quantidade de lixo coletado e de quilometragem rodada para o serviço de varrição mecânica. Para este novo aditivo contratual foi feito um reajuste no quantitativo do acordo com base nas medições realizadas nos últimos 12 meses, em que foi verificado um aumento na quantidade média de resíduos da coleta convencional, em 7%, e da remoção de entulhos, em 4%. A mudança já havia sido adiantada pelo O POPULAR no dia 4 de março.