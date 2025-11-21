Equipe da Comurg retira trecho de grama sintética da Avenida Castelo Branco (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Prefeitura de Goiânia retirou parte da grama sintética da Avenida Castelo Branco nesta sexta-feira (21). Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o local tem servido como campo de testes.\n“Onde já está instalado um trecho com grama sintética, há um teste comparativo também com grama natural, como parte da avaliação do melhor tipo de cobertura vegetal para o canteiro central”, informou o órgão ao POPULAR.\nO projeto original da gestão do Sandro Mabel previa a utilização de grama sintética em diversos trechos da capital como alternativa de menor manutenção, menos poeira e facilidade de drenagem. Porém, as fortes chuvas registradas no fim de setembro provocaram estragos no material sintético instalado na avenida — que foi em parte arrastado ou danificado pela enxurrada.