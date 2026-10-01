A Prefeitura de Goiânia incluiu a revitalização do Parque Municipal Carmo Bernardes, no Parque Atheneu, região sul de Goiânia, entre as 18 propostas consideradas viáveis (veja quadro) no processo de retomada do Orçamento Participativo. A medida consta no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que reúne sugestões apresentadas pela população e avaliadas pelo município. Segundo a solicitação apresentada à gestão municipal, o local está em situação precária, com pistas danificadas e sujas, iluminação insuficiente, acúmulo de lixo e falta de manutenção no lago.\nAlém da revitalização do parque, O POPULAR teve acesso ao documento da LOA de 2027, que lista as 18 propostas consideradas viáveis pela gestão municipal. As sugestões abrangem outros 13 bairros e áreas como mobilidade e trânsito, educação, trabalho e empreendedorismo, segurança, esporte, lazer, cultura e turismo, além de praças e áreas verdes. O Orçamento Participativo é um mecanismo de participação popular que permite apresentar demandas e ajudar a definir prioridades para a aplicação de recursos públicos.