A Prefeitura de Goiânia prepara um novo processo licitatório para concluir as obras da Avenida João Leite, no Setor Santa Genoveva. Com expectativa de ocorrer entre agosto e setembro, a licitação tem valor máximo previsto de R$ 11,4 milhões e contempla serviços de pavimentação e implantação de galerias de águas pluviais.\nA via, na maior parte já duplicada, liga a Avenida São Francisco perto da entrada principal ao Setor Jaó à Rodovia GO-080, passando em frente ao Clube Ferreira Pacheco, do Serviço Social da Indústria (Sesi). A conclusão da obra é aguardada há décadas pelos moradores da região, que renovam expectativa de ver finalizadas a duplicação da via e as intervenções de drenagem.\nConforme apuração do POPULAR, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) também elaborou um plano para recuperação asfáltica da via e de duplicação nos pontos restantes. Ao mesmo tempo, há um projeto de drenagem que prevê galerias pluviais e estrutura de lançamento, responsável por despejar a água coletada. O edital deve ser lançado entre agosto e setembro.