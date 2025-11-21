Um termo de compromisso assinado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia a partir de uma emenda impositiva do ex-vereador Sandes Júnior com a Associação Cooperar Mais Ação prevê um custo de R$ 2.140, em média, para atendimentos preventivos na área de odontologia. Ao todo, a entidade, que é sem fins lucrativos e existe apenas no papel, foi autorizada pela pasta a receber R$ 533,7 mil destacados pelo ex-vereador no orçamento municipal deste ano.\nO registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Cooperar Mais Ação estava em nome do vereador Igor Franco (MDB) até o dia 4 de novembro de 2024, quando foi repassado para a dentista Helen Maria Lima, que, segundo o próprio vereador, foi uma apoiadora dele durante o mandato anterior na Câmara. O endereço da entidade é um escritório de coworking no Setor Bueno que oferece serviço de locação do espaço para uso como endereço fiscal.