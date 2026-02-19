A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia está contratando sem licitação própria, por R$ 22,2 milhões, um consórcio de empresas de engenharia de Belo Horizonte para elaboração de projetos para obras diversas da pasta, como pontes, viadutos e macrodrenagem. A contratação é similar a outra realizada pela pasta em junho de 2022, na gestão do prefeito Rogério Cruz (SD), também sem licitação própria e por R$ 18 milhões, que foi considerada irregular posteriormente pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). Uma das empresas que integra o atual consórcio fazia parte do que foi contratado há cerca de quatro anos.\nPara efetivar a nova contratação, a Seinfra aderiu à ata de registro de preço (ARP) de uma concorrência pública realizada pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas (Cimlago) e vencida pelo Consórcio CVV Engenharia, formado pela Viavoz Projetos e pela Cava Engenharia de Infraestrutura. O CVV Engenharia apresentou uma proposta de R$ 44,9 milhões, com 25% de desconto em relação ao valor estimado no edital, para faturar a ARP. O Cimlago é formado por 12 municípios mineiros de pequeno porte, que somam um total de 384,8 mil habitantes. A licitação teve outros dois consórcios e uma empresa na disputa.