A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia está contratando sem licitação por R$ 4,7 milhões o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, para desenvolver um programa de formação e capacitação voltado aos gestores das unidades de saúde de urgência e emergência da rede municipal, com foco nos processos de gestão. A expectativa é atender até 130 profissionais da SMS, o que representa um custo de pelo menos R$ 36,1 mil para cada um. Em Goiás, o Einstein administra o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, e o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap), além de possuir uma unidade própria na capital goiana.\nA justificativa da SMS para não haver licitação é de que se trata de contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual com empresa de notória especialização, conforme consta na Lei Federal 14.133 (Lei das Licitações). Nos documentos que embasam a contratação, a secretaria afirma que as unidades de saúde da rede municipal enfrentam uma série de “desafios estruturais e operacionais relevantes”, com elevada demanda assistencial, superlotação recorrente, longos tempos de espera para atendimento e elevado tempo médio de permanência dos pacientes, impactando diretamente a capacidade de resposta do sistema.