A Prefeitura de Goiânia fará a recuperação ambiental de uma área de preservação permanente (APP) do Estado às margens do Rio Meia Ponte. A medida vem após a degradação da área por obra de drenagem iniciada na gestão passada e concluída na atual, que, segundo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), causou a retirada de vegetação e o depósito de terra, entulho e lixo. Cerca de 2,6 mil metros quadrados (m²) serão recompostos com o plantio de 290 mudas de espécies nativas e outras 29 destinadas à reposição, a partir de novembro.\nA recuperação será na área localizada na Avenida Laurício Pedro Rasmussem, ao lado da sede da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), no Bairro Feliz, que teve a vegetação e o solo afetados durante as obras de ampliação da rede de drenagem urbana. O projeto incluiu a construção de galerias em pontos sem drenagem, a instalação de bocas de lobo, a ampliação da rede existente e o aumento da estrutura de lançamento em gabião. A Seinfra contratou a empresa Conceito Engenharia e Serviços Ltda em 2023 para executar os serviços, concluídos em julho de 2025.