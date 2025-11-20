Cerca de 90% dos computadores da Prefeitura de Goiânia serão trocados pela atual gestão até junho de 2026, a partir da contratação da empresa mineira Líder Notebooks, feita por adesão a ata de licitação iniciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), do governo federal. Ao todo, o Paço vai adquirir 3,5 mil computadores completos para trocar o conjunto utilizado atualmente, de um total de 4 mil equipamentos. A administração municipal justifica que outras 500 máquinas tinham sido adquiridas em 2023, na gestão Rogério Cruz (SD), e, logo, ainda estão em funcionamento pleno. Os equipamentos que serão trocados possuem entre cinco e oito anos de uso, considerado o máximo no funcionamento da Prefeitura.\nO contrato com a empresa mineira terá um valor total de R$ 11.756.500,00, sendo R$ 3.359,00 por máquina, que será da marca Lenovo. A adesão à ata será feita pela Secretaria Municipal de Inovação e Transformação Digital (SIT) e cada órgão da estrutura da administração municipal precisa assinar um termo de cooperação interna (TCI) para receber os equipamentos. Até o início desta semana, já tinham assinado o documento a Procuradoria-Geral do Município (PGM) e a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). No primeiro caso, são 250 computadores, enquanto que a agência receberá198 equipamentos novos.