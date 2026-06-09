A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta segunda-feira (8), que voltará a multar as operadoras de telecomunicações, provedoras de internet e empresas que ocupam postes por fios soltos e baixos espalhados pela cidade. A ação faz parte do Programa Cidade Segura, que havia estabelecido um acordo com as empresas em outubro do ano passado e suspendido a punição financeira. No entanto, a falta de efetividade da medida em 2026 fez com que o município decidisse retomar a cobrança na fiscalização.\nO Programa Cidade Segura foi iniciado em 2023, idealizado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O acordo de outubro surgiu depois da morte da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, em setembro do ano passado, após a garota encostar em um fio solto e energizado, logo depois de um temporal. Na época, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Goiânia, a Prefeitura e a concessionária de energia Equatorial fecharam, com as empresas de telecomunicações, o compromisso de recolhimento dos fios soltos. Em contrapartida, as multas seriam suspensas.