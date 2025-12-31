-POP_Goianira_Reveillon_311225 (1.3356046)\nA Prefeitura de Goianira cancelou na tarde desta quarta-feira (31), que não realizará o Réveillon, queima de fogos e shows no Lago Municipal, por conta dos estragos causados pela forte chuva registrada na manhã de hoje (assista ao vídeo acima).\nEm nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Goianira afirmou que os danos foram exclusivamente materiais, atingindo estruturas que estavam sendo montadas para o evento e ressaltou que nenhum trabalhador ficou ferido durante o ocorrido e que todos estão em segurança (confira a nota na íntegra abaixo).\nAinda conforme o comunicado da Prefeitura, equipes municipais já estão nas ruas avaliando os prejuízos e atuando para reparar, dentro do possível, os danos causados pela chuva, acompanhando a situação de perto e adotando as medidas necessárias.