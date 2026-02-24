-Chuvas em Jussara (1.3378042)\nA Prefeitura de Jussara, no noroeste de Goiás, decretou situação de calamidade após forte chuva alagar áreas da cidade. Segundo um comunicado, divulgado na rede social, a medida foi tomada devido as inundações causadas no município nos últimos dias 21, 22 e 23. Vídeos divugados pela TV Anhanguera mostram casas alagadas e moradores tentando resgatar objetos. Alguns condutores de veículos se arriscam nas enxurradas, em uma das imagens, um motociclista quase é arrastado (veja vídeo acima).\nNa publicação, a prefeitura alerta a população para evitar as áreas de risco, como margens de córregos e locais propensos a deslizamentos. Segundo a prefeitura, os principais pontos de alagamentos foram nas regiões próximas ao Ribeirão Água Limpa, Córrego Molha Biscoito, Córrego Palmeiras e seus afluentes.