-concurso_beleza_jussara.mp4 (1.3378956)\nNa última quarta-feira (25), a prefeitura de Jussara, na região oeste de Goiás, divulgou um concurso de beleza após decretar estado de calamidade com 500 desabrigados. De acordo com a administração municipal, a sequência de fortes chuvas que atingiu o município entre os dias 21 e 23 de fevereiro provocou o alagamento de 136 casas. Apesar do estado de calamidade, nesta quinta-feira (26), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED) divulgou o início das inscrições para a quarta edição do 'Garota Agroshow'. As jovens a partir dos 15 anos podem se inscrever na sede da administração municipal.\nSegundo a prefeitura de Jussara, o volume de chuvas diminuiu e não houve registro de precipitação. As águas dos córregos Molha Biscoito e Palmeiras, além do Ribeirão Água Limpa, baixaram significativamente, reduzindo os pontos de alagamento na cidade.