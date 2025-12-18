A Prefeitura de Morrinhos, município da região Sul de Goiás, registrou um boletim de ocorrência após sofrer um ataque hacker a um e-mail institucional do departamento de licitação. A invasão ocorreu na última sexta-feira (12) e foi confirmada pela administração municipal ao POPULAR.\nProcurada pela reportagem, a Polícia Civil não retornou até a publicação desta matéria. À TV Anhanguera, a corporação informou que o caso está sob investigação e corre em sigilo.\nSegundo informações da prefeitura, o hacker teve acesso indevido ao e-mail e passou a enviar mensagens enganosas a fornecedores do município. Entre os conteúdos disparados estavam comunicações com tentativas de cancelar contratos ilegalmente, além de mensagens agressivas e ofensivas direcionadas a servidores públicos, com o objetivo de prejudicar a imagem da gestão.