A Prefeitura de Goiânia definiu os 14 locais da capital contemplados com a tradicional iluminação do período natalino. A instalação das luzes já começou e a expectativa da administração é que tudo esteja pronto a partir da segunda quinzena de novembro, tendo, na abertura, a presença do Papai Noel e uma Cantata de Natal.\nOs pontos definidos são:\nPraça Tarsila do Amaral, no Jardim Abaporu\nPraça Arantes, no Setor Morada do Sol\nPraça do Berimbau, no Jardim Guanabara\nPraça Geraldo Alves Rodrigues, na Av. Gercina Borges, no Conjunto Vera Cruz\nPraça do Violeiro, no Setor Urias Magalhães\nPraça Senador José Rodrigues de Morais Filho no Parque Amazônia\nPraça Joaquim Bonifácio, no Jardim Mariliza\nPraça dos Estudantes, no Jardim Primavera\nPraça Santa Cruz, no Setor Jaó\nPraça C8, no Setor Sudoeste\nPraça do Jacaré, no Setor Crimeia Leste