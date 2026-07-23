Vias laterais em execução nesta segunda-feira (20) (Diomício Gomes/ O POPULAR)\nCom laudos técnicos confirmando que o viaduto entre as avenidas Leste-Oeste e Castelo Branco não oferece qualquer risco à população, a demolição da estrutura foi descartada. Para garantir a fluidez do trânsito, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) já executa a abertura das vias laterais, com previsão de conclusão em até 90 dias. A pasta ressalta, no entanto, que a retomada e a finalização da obra do viaduto dependem do término das análises técnicas, do posicionamento da empresa responsável e dos devidos desdobramentos administrativos e judiciais.\nAo POPULAR, a Seinfra confirmou a informação e destacou os passos necessários para a retomada da obra. "A pasta pontua que a retomada e a conclusão do viaduto dependerão da conclusão das análises técnicas, da manifestação da empresa responsável e dos trâmites administrativos e judiciais", diz um trecho do comunicado (confira a nota na íntegra ao final da matéria).