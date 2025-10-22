A Prefeitura de Goiânia desistiu de comprar foguetes para espantar urubus do aterro sanitário da capital, segundo o prefeito Sandro Mabel (União). Em entrevista à TV Anhanguera, Mabel informou que vai substituí-los por tiros de ar comprimido e por um sistema sonoro que reproduz o grito de uma águia.\nNó estamos mudando o foguete por duas coisas: vamos colocar uns tiros de ar comprimido, que faz o mesmo barulho, e um grito de uma águia, que é colocado através de um sistema de sonorização”, afirmou Mabel.\nVeja entrevista de Mabel para a TV Anhanguera: Comurg contrata empresa para fornecer 151 mil foguetes e rojões para afastar urubus do aterro\nO POPULAR entrou em contato com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.