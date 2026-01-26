Magistrada aponta risco de desabamento em quatro pontes da capital e condena município a apresentar plano de manutenção para todas as pontes e viadutos em um ano (81ª PJ de Goiânia)\nA Prefeitura de Goiânia deverá realizar obras de infraestrutura urbana emergenciais para manutenção, recuperação e revitalização em quatro pontes na cidade após determinação da Justiça. A decisão judicial confirmou a liminar concedida em agosto de 2025, na ação proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).\nAs obras determinadas na decisão deverão ser executadas no prazo máximo de três meses, nas seguintes pontes: a) Avenida T-63, sobre o Córrego Cascavel, no Setor Jardim América; b) Rua Dr. Constâncio Gomes, sobre o Córrego Botafogo, entre os Setores Crimeia Oeste e Leste, mediante a sua restauração; c) Avenida Universitária, sobre o Córrego Botafogo, no Setor Sul, e d) Avenida 24 de Outubro, sobre o Córrego Cascavel, na Vila Abajá.