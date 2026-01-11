Parte das árvores retiradas da Praça Cívica, no Centro de Goiânia, estavam mortas e ofereciam risco à população, segundo a prefeitura da capital. Três exemplares de Ficus benjamina foram cortados e, em contrapartida, serão plantadas duas mudas de Ipê-amarelo com altura mínima de 1,5 metros. A área em questão é a calçada do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga.\nO corte das árvores foi autorizado em um laudo técnico da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Ainda conforme a prefeitura, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) também confirmou que as espécies estavam secas e precisavam ser substituídas. O plantio das novas mudas será realizado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).\nAo justificar a retirada das árvores, a prefeitura informou que a medida vai proteger as pessoas que circulam pela região e evitar estragos a veículos, imóveis e à rede elétrica. A gestão municipal também pontuou que a atitude é ainda mais importante nesta época do ano, pois é quando ocorrem fortes chuvas e ventanias.