A Prefeitura de Goiânia e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) firmaram um acordo para quitação da dívida milionária acumulada pelo município com a fundação, encerrando um impasse que se prolongava há meses. Ao todo, a Fundahc ficará com R$ 84 milhões, valor correspondente à metade dos R$ 172,1 milhões reivindicados originalmente pela instituição. A fundação iniciará, na próxima semana, as tratativas para quitação dos débitos junto aos prestadores de serviços.\nDos R$ 84 milhões acordados, R$ 9 milhões já estão disponíveis nas contas da fundação, provenientes do saldo de desligamentos iniciados em março deste ano para adequar os planos de trabalhos conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) à época. Os R$ 75 milhões restantes resultam de uma negociação ocorrida nesta terça-feira (16) e serão repassados em oito parcelas: sete de R$ 10 milhões e uma final de R$ 5 milhões. A primeira parcela deverá ser paga até o dia 1º de outubro.