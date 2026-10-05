Lago municipal de São Luis de Montes de Belos (Reprodução/Google Maps)\nA Prefeitura de São Luís de Montes Belos, no oeste do estado, abriu concurso público com 138 vagas imediatas e 690 para formação de cadastro de reserva, com salários que ultrapassam R$ 5 mil mensais para funções como fiscal de obras e posturas (ensino médio) e alguns cargos de nível superior. As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio e superior.\nA seleção é organizada pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência (PCD). O certame terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.\nVagas por nível de escolaridade\nAs vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:\nEnsino fundamental incompleto: agente de manutenção mecânica, eletricista, executor de higiene e alimentação, motorista (exige Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D), operador de máquinas leves e operador de máquinas pesadas (exige CNH categoria B);