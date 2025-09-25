-VÍDEO: Academias ao ar livre em Rio Verde (1.3315451)\nA cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, inaugurou duas academias ao ar livre diferentes das tradicionais que têm chamado a atenção nas redes sociais: os espaços contam com estofados de couro branco, acompanhamento de personal trainer e sistema de agendamento por aplicativo. O projeto, batizado de Rio Verde Fit, é subsidiado pela prefeitura e tem como objetivo principal promover saúde e prevenir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.\nSegundo o prefeito Wellington Carrijo, a proposta nasceu com base em estudos que mostram a importância da atividade física no combate a doenças. Ele destacou que o programa está vinculado à atenção primária de saúde e foca especialmente em pessoas com maior risco cardiovascular.\nA cada real investido em prevenção, se economiza quatro na assistência hospitalar. Com atividade física, diminuímos o risco de complicações em quem tem doenças crônicas" afirmou o gestor.